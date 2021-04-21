Son dakika haberleri: Denizli'deki kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Denizli'deki kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Denizli'deki kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de kaçakçılara yönelik operasyonda 5 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Denizli'de kaçakçılara yönelik operasyonda 5 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.

Ekipler, içinde kaçak ürünlerin bulunduğu 4 aracın şehir dışından kent merkezine geleceği bilgisi üzerine takip başlattı.

Polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 300 litre sahte içki, 10 cep telefonu ve 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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