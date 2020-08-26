Son dakika haberleri | Denizli'de zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Denizli'de zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı DENİZLİ'de iki panelvan kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

26.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:15

Denizli'de zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı DENİZLİ'de iki panelvan kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde meydana geldi. Bekir Ateş yönetimindeki 20 AAC 267 plakalı panelvan kamyonet karşı yönden gelen Yusuf Çimen idaresindeki 20 ARJ 90 plakalı otomobile ardından da Serhan Yüzer'in kullandığı 48 ADR 261 plakalı panelvan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'e ait kamyonet ikiye bölündü. Kazaya karışan diğer iki araç ise hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, panelvan kamyonet sürücüleri Ateş ve Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çimen, eşi İpek Çimen ile ismi henüz öğrenilemeyen çocukları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Ulaşımın durma noktasına geldiği karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcının incelemesinin ardından Ateş ve Yüzer'in cesetleri, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri | Denizli'de zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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