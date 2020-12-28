Son dakika haberleri! Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
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Son dakika haberleri! Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

28.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:52
Son dakika haberleri! Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve polisin çalışmasıyla evlerinde gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve polisin çalışmasıyla evlerinde gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile bir başka dosyadan aranan eski askeri öğrenci için yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince ikametlerinde yakalanan 3 kişi, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eski askeri öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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