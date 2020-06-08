Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde, dedektör köpek Jibby'nin de desteğiyle yapılan aramalarda 85 gram eroin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA