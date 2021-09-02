Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki operasyonda 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki operasyonda 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen H.K. ile M.C'yi takibe aldı.

M.C, saklandığı pamuk tarlasında H.K. ise evinde yakalandı.

Yapılan aramalarda 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılardan M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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