Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki operasyonda 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.