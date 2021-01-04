Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

04.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:04
Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 172 gram skunk, 4 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 15 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hülya Avşar Hande Erçel Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Arda Turan Ömer Bayram Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:10:57. #1.15#
title