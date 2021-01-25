Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak tarihlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 12 bin 400 lira, 59 avro ile 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek