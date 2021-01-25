Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

25.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:56
Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak tarihlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 12 bin 400 lira, 59 avro ile 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Oğuzhan Koç Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rus İntihar Instagram Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:02:01. #1.15#
title