Son dakika haberleri... Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

26.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:51
Son dakika haberleri... Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'de telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak 190 bin lirasını dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak 190 bin lirasını dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine kentte dolandırıcılık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendisini polis olarak tanıtan zanlının telefonda, "Denizli'de sahte kimlikle işlem yapmışsınız, bunları yakalamaya çalışıyoruz." dediği kişinin bu yöntemle 190 bin lirasını dolandırdığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir giyim mağazasında yeni eşyalar aldıktan sonra önce Kocaeli'nin Gebze ilçesine oradan da Şanlıurfa'ya giden şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra Denizli'ye getirilen D.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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