Son dakika haber! Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
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Son dakika haber! Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

22.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Son dakika haber! Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberine göre DENİZLİ'de yüksek faizle borç verdikleri kişileri, geri ödeme yapmalarına rağmen senetlerini iade etmeyip, icraya verdikleri ileri sürülen 12 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DENİZLİ'de yüksek faizle borç verdikleri kişileri, geri ödeme yapmalarına rağmen senetlerini iade etmeyip, icraya verdikleri ileri sürülen 12 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 71 kişiyi aynı yöntemle mağdur ettikleri belirlenen çete üyelerinden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan çeteyi, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin, yüksek faiz ile borç verdikleri kişileri, geri ödeme yapmalarına rağmen senetleri iade ederek, icraya verdikleri belirlendi. 71 kişiyi aynı yöntemle mağdur ettikleri tespit edilen çeteye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mart cuma günü, operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; M.S., H.K., Z.Ş., O.Ş., D.A.Ş., O.P., H.İ.P., A.Ü., N.Ü., A.M., D.M. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 159 bin 200 liralık 13 senet,  65 bin liralık banka dekontu, 3 tarla satış sözleşmesi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 115 TL, 3 bin 200 dolar ile 3 bin 350 euro ele geçirildi.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.S., H.K., Z.Ş. ve O.Ş. tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber! Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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