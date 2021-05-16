Son dakika haberleri: Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki 07 YOM 63 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko ve Anastasia Nesyerenko, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Prishko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nesyerenko ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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