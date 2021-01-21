Son dakika haberleri: Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

21.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:51
Son dakika haberleri: Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kurusıkı silahları ateşli silaha çevirdiği iddiasıyla bir kişiyi yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada, 23 tabanca mekanizma parçası, 2 yapım aşamasında kurusıkından bozma "Uzi" görünümlü tabanca, 3 şarjör, 5 tabanca gövdesi, 29 fişek,1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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