Son dakika haberleri... Denizli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Denizli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Denizli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
07.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:34

Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sofular Mahallesi'nde Mehmet Çoban'ın kullandığı 20 KE 234 plakalı traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü güçlükle çıkardı.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Çoban'ın cenazesi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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