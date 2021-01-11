Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda, otogarda yakalanan bir şüphelinin pantolonunun fermuar kısmına gizlenmiş halde 22 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 85 gram eroin, 72 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 63 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU FERMUAR KISMINA GİZLEMİŞŞüphelilerin bağlantılı oldukları kentte uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisine ulaşılan 2 kişi de otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Burada yapılan aramada, şüphelilerden birinin pantolonunun fermuar kısmına gizlenmiş 22 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, diğer 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT