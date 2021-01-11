Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

11.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:01
Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Son dakika haberler: DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda, otogarda yakalanan bir şüphelinin pantolonunun fermuar kısmına gizlenmiş halde 22 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 85 gram eroin, 72 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 63 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU FERMUAR KISMINA GİZLEMİŞŞüphelilerin bağlantılı oldukları kentte uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisine ulaşılan 2 kişi de otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Burada yapılan aramada, şüphelilerden birinin pantolonunun fermuar kısmına gizlenmiş 22 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, diğer 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Denizli'de polisin uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:22:54. #1.14#
title