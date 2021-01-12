Son dakika haberleri | Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

12.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 01:07
Son dakika haberleri | Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Honaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Honaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 20 ACM 851 plakalı otomobil Kaklık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Yücedağ'a (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Ali Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Yücedağ'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Yücedağ'ın Isparta'dan mermer yüklü kamyonuyla kente geldiği ve yemek molası için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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