Son dakika haberleri! Denizli'de kurutmak için serilen yaklaşık 1 ton kekik çalındı Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Çal ilçesinde kurutmak üzere serilen ve çalındığı tespit edilen yaklaşık 1 ton kekiğin bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kurutmak üzere serilen ve çalındığı tespit edilen yaklaşık 1 ton kekiğin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şapçılar Mahallesindeki tarlasında ekili kekiklerin hasadını yaptıran Hakan Aslankara, yaklaşık 1 ton kekiği tarlada kurumaya bıraktı.

Kekiklerin yerinde olmadığını gören Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi.

Aslankara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 dekar arazisine ekili kekiği biçtirip, kuruması için tarlaya serdiğini belirterek, "İki gün sonra toplamak için geldiğimde tarladaki kekikler yoktu. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki 1 ton kekiğim çalındı. Tarladaki kekiği çalanların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyorum. Parasında değilim. Bölgede çok sayıda aile geçimini bundan sağlıyor. Üreticiler tedirgin olduğu için tarlalarında yatıp nöbet tutuyorlar. Çalınan kekiğimi bulmama yardımcı olanı ödüllendireceğim. Gören, duyan, haber eden olursa kekiğin parasını onlara hibe edeceğim." dedi.

Şapçılar Mahallesi Muhtarı Alaattin Mısırlı da bölgede en önemli geçim kaynaklarından birinin kekik olduğunu belirterek, "Son dönemde fiyatı artan kekiğin üretimi de arttı. Hırsızlık olayından üreticiler çok tedirgin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA