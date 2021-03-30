Son dakika haberleri: Denizli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı

Son dakika haberine göre Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüksek risk grubunda yer alan kentle ilgili yeni kararlar alındığı belirtildi.

Denizli'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Buna göre ilimizde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair usul ve esasların süregelen uygulamaya aynen devam edileceği bildirilen açıklamada, "4 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu