Son dakika haberleri! Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 5 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.