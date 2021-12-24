Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 450 litre kaçak içki ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 450 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak içki üretildiği belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Depo, iş yeri ve ikametlerdeki aramalarda 450 litre kaçak içki, 600 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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