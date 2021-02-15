Son dakika haberleri: Denizli'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Denizli'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

15.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:43
Son dakika haberleri: Denizli'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Son dakika haberine göre DENİZLİ'de enerji iletim, telefon ve internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de enerji iletim, telefon ve internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde meydana gelen telefon, internet ve enerji iletim kablosu hırsızlıklarının ardından çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin Ş.A. ve Ş.B. olduğunu belirledi. JASAT, Sarayköy ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, çalıntı oldukları değerlendirilen kablolar ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Denizli

Son dakika haberleri: Denizli'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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