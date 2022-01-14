Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı - Haberler
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Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Denizli'de jandarmanın helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde 17 sürücüye cezai işlem uygulandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarmanın helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde 17 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yollarındaki denetimlerine hava destekli olarak devam ediyor.

Helikopterle yapılan uygulama kapsamında kural ihlali yapan sürücüler, kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarına bildiriliyor.

Denizli-Muğla ve Denizli-Antalya yollarındaki denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 17 sürücüye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Gökçe'nin de katıldığı denetimlerde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edildi.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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