Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma 2 leyleği tüfekle vurarak telef eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı
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Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma 2 leyleği tüfekle vurarak telef eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Denizli'de jandarma 2 leyleği tüfekle vurarak telef eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Son dakika haberler: Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 2 leyleği tüfekle vurarak telef eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 2 leyleği tüfekle vurarak telef eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hançalar Mahallesi Karakavaklar mevkisinde koyun otlatan Ali Boyacı merada bulunan 2 leyleğin tüfekle vurulduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen veteriner hekim leyleklerin öldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri ise boş kovanları bulduğu tarlada otomobille kaçtıklarını tespit ettiği 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Hançalar Mahalle muhtarı Hasan Koparan, AA muhabirine, üzücü bir olayla karşılaştıklarını ve sorumlularının bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi.

Leyleklerin vurulduğu anda koyun otlatan Boyacı ise 4 el tüfekle ateş edildiğini anlatarak, "Her gün ben koyun otlatmaya geldiğimde onları görüyordum. Bugün beyaz bir otomobil tarlaya yanaştı. Araçtan inen bir kişi 4 el tüfekle ateş etti. Ben hemen koştum ama arabaya yetişemedim. Vardığımda leylekler ölmüştü. Bunu yapanlar bulunsun cezasını çeksin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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