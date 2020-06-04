Son dakika haberleri! Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika haberleri! Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
04.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:24

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaköy Mahallesi girişinde Ali Onat yönetimindeki 10 ACY 848 plakalı otomobil, Cevdet Çeşmeli'nin kullandığı 20 RP 276 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü Cevdet Çeşmeli, aynı araçtaki Fatma Çeşmeli, Ayşe Çeşmeli, Rasim Çeşmeli, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları otomobilden çıkarıldı.

Diğer aracın sürücüsü Ali Onat'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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