Son dakika haberleri! Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril, Acıpayam, Tavas ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.K. (20), İ.Y. (17), M.K. (23), V.K (32), B.T. (35), E.Ç. (30) ve M.K. (30) eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin Denizli'nin yanı sıra Afyonkarahisar ve Uşak'taki bazı hırsızlık olaylarının da faili oldukları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.??????????????

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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