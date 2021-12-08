Son dakika haberleri! ????DENİZLİ - Hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık olaylarında suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çal ve Honaz ilçe jandarma komutanlıkları ile Jasat ekipleri, son dönemde artan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla belirlenen bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde ev ve iş yerlerine girerek çaldıkları malzemeleri minibüse yükleyerek götürdükleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı tarama çalışması sırasında, Çal Belediyesine ait su hidroforunu çalmaya çalışan ve kaçan A.K. (28), R.D. (33) ve K.K. (28) kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattığı belirlenirken, adreslerde ve evlerinin yakınlarındaki arazide yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.