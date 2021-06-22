Son dakika haberleri! Denizli'de genç avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Denizli'de genç avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Denizli'de genç avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de 25 yaşındaki avukat Umurhan Yapar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'de 25 yaşındaki avukat Umurhan Yapar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesindeki evinde yaşayan Yapar, evinde olduğu sırada aniden fenalaşınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yapar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli Barosuna bağlı olarak stajyer avukatlığını tamamlayan Yapar'ın ruhsat beklediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hadise Tolga Yüce Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Denizli'de genç avukat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:05:33. #1.14#

title