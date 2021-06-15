Son dakika haberleri | Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri | Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri | Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si cezaevine gönderildi.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Haziran'da çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Şehirlerarası otogarda iki otobüs, bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 480 gram metamfetamin, 3100 kullanımlık sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 22'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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