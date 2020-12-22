Son dakika haberleri: Denizli'de fuhuş olayına karışan 4 kişiye ceza kesildi
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Son dakika haberleri: Denizli'de fuhuş olayına karışan 4 kişiye ceza kesildi

22.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:15
Son dakika haberleri: Denizli'de fuhuş olayına karışan 4 kişiye ceza kesildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 316 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 316 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 14 ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 316 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında fuhuş olaylarına karışan 4 şahsa 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 48 şahsa 130 bin 950 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 243 işyeri denetlendi. Denetimlerde 813 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 27 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 85 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 9 şahsa maske takmamaktan 8 bin 100 TL, 12 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 37 bin 800 TL olmak üzere toplamda 130 bin 950 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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