Son dakika haberleri! Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

19.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:12
Son dakika haberleri! Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Esnaf oldukları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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