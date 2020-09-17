Son dakika haberleri... Denizli'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor
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Son dakika haberleri... Denizli'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

Son dakika haberi... Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haberleri... Denizli'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor
17.09.2020 21:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:24

Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görülen Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Sanık avukatı, cezaevinde sanıkla görüşemediğini ve savunmayı hazırlayamadığını belirterek ek süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Olay

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak eşi öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaada sanığın "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Sebahatdin Zeyrek
Sebahatdin Zeyrek
AA Editörü
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