Son dakika haberleri... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik 12-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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