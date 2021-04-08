Son dakika haberleri! Denizli'de dönercinin paket servis için aldığı motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

Son dakika haber: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dönerciye ait motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dönerciye ait motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede dönercilik yapan Turgut Ertunç, 3 gün önce paket servis için aldığı ve akşam evinin önüne park ettiği motosikleti bulamayınca polise başvurdu.

İnceleme başlatan ekiplerce, hırsızlığın çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Kayıtlarda sokağa gelen iki kişiden birinin çevreyi gözetlediği, diğerinin kilidini kırdığı motosikletle uzaklaştığı görülüyor.

"25 kuruş 25 kuruş biriktirerek almıştım"

Esnaf Turgut Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Hırsızların yakalanmasını isteyen Ertunç, "Motoru 3 gün önce, ramazanda paket servisi yapmak için 25 kuruş 25 kuruş biriktirerek almıştım. Borcunun hepsini daha ödemedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu