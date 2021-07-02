Son dakika haberleri! Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri! Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Bozburun Mahallesi'nde boş arazide anız yangını çıktı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan yangında, bölgede bulunan bazı ağaçlar ile sanayi bölgesindeki bazı fabrikaların dışarıda bulunan malzemelerinin zarar gördüğü belirtildi.

Son dakika haberleri! Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haberleri! Denizli'de çıkan anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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