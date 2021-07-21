Son dakika haberleri! Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

Son dakika haberleri! Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın yanında yerdeki hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yara izleri tespit edilen Ercan Değirmenci'nin (52) cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu
Son dakika haberleri! Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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