Son dakika haberleri: Denizli'de bir kişi eşini bıçakla yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini sırtından bıçaklayan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşçay Mahallesi'nde Naci B. (55) ile eşi Vahide B. (53) arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Naci B. eşini bıçakla sırtından ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber verdiği 112 Acil Servis ekibince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Vahide B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Naci B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek