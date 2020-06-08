Son dakika haberleri... Denizli'de bir hafta içerisinde 107 trafik kazası meydana geldi Gelen son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 1 ölümlü k, 49 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 1 ölümlü k, 49 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 891 otomobil kontrol edildi. Yapılan kontroller kapsamında 4 bin 372 araç hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan şehirde bir hafta içinde 1 ölümlü, 49 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 107 trafik kazası yaşandığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA