Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu
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Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu

Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor.

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor. - DENİZLİ

Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu
Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu
Son dakika haberleri | Denizli'de başlayan orman yangını için halk seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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