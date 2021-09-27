Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 233 bin 394 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 233 bin 394 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 121 kişi yakalanırken, 693 farklı asayiş olayında ise 445 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 13 ile 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 186 bin 172 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 145 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 124 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı şarjlı matkap, 1 adet çalıntı kaynak makinesi, 1 adet çalıntı buhar makinası ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 8 bin 800 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 754 farklı asayiş olayında ise 592 kişi gözaltına alınırken 5 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

 Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü

Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Angela Merkel Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Denizli'de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:04:25. #1.17#