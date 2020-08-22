Son dakika haberleri... Denizli'de 5. kattan düşen zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5. kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.
22.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:11
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5. kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.
İstiklal Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli 7 yaşındaki Metin Yergin, ailesiyle Kuşpınar Mahallesi 2587 Sokak'ta bulanan apartmanın 5. katındaki evde oturan yakınlarının yanına misafirliğe geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle evin penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA