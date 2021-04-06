Son dakika haberleri: Denizli'de 476 tarihi eser ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ve Buldan ilçelerinde, ellerindeki tarihi eserleri satmaya hazırlandıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ve Buldan ilçelerinde, ellerindeki tarihi eserleri satmaya hazırlandıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede bazı zanlıların ellerindeki tarihi eserleri satmak üzere çalışma yaptıklarını tespit etti.

6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, farklı dönemlere ait 442 sikke, 1 heykel başı, 1 gözyaşı şişesi, 15 tarihi obje ile 17 yüzük ele geçirildi.

Eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek