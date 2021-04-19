Son dakika haberleri! Denizli'de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye 42 bin 752 TL idari para cezası
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Son dakika haberleri! Denizli'de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye 42 bin 752 TL idari para cezası

Son dakika haberleri! Denizli'de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye 42 bin 752 TL idari para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 982 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 982 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonunda 32 kişiye korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 982 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 32 şüpheliye 42 bin 752 TL, 5 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlen uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 54 kişiye 48 bin 600 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 267 işyeri denetlendi. Denetimlerde 994 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 54 kişinin sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilerek toplam 48 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Apart yetkilisi 3 kişiye 29 bin 496 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerleri olan apart, otel ve pansiyon denetimlerinde kimlik bildirme kanunu kapsamında 98 apart dairesi kontrol edilerek 3 farklı apart yetkilisine kurallara uymamaktan toplam 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Denizli'de 4 farklı adreste kumar oynayan 32 kişiye 42 bin 752 TL idari para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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