Son dakika haberleri... Denizli'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı.

Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda 1 Ocak günü sabaha karşı minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılar arasında bulunan sürücü K.Y. (32) taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sürücünün emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını, arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan Pouya Goudarzın'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde K.Y. idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüsün palmiye ağacına çarpması sonucu İsmail Aydınlık, Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa ölmüş, sürücü K.Y. ile Goudarzın yaralanmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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