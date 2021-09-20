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Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika haber: Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 zehir taciri gözaltına alınırken çok sayıda farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 zehir taciri gözaltına alınırken çok sayıda farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik timleri takibe aldıkları aracı il sınırları içerisinde durdurdu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik timleri tarafından evlerinden zehir ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalarda CD çantası içerisine gizlenmiş kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 103 gram eroin maddesi, bin 8 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 879 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 TL para, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli'de 24 zehir taciri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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