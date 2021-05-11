Son dakika haberleri... Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu

Son dakika haberleri... Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Tavas ilçesinde, 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.

Bahçeköy Mahallesi Bozdağ kırsalına hayvanlarını otlatmaya götüren Osman Sabuncuoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, belirtilen bölgeye gitti.

Sabuncuoğlu'nu kaldığı çadırda hareketsiz bulan aile yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sabuncuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Sabuncuoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:45:47. #1.15#

title