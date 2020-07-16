Son dakika haberleri | Denizli'de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı
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Son dakika haberleri | Denizli'de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı

Son dakika haberleri: Denizli'de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı Vali Atik: "4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu" "Denizli Valisi olmaktan gurur duydum" Başkan Zolan: "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın" Denizli, Türk milletinin...

16.07.2020 02:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:04

Denizli'de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı

Vali Atik: "4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu"

"Denizli Valisi olmaktan gurur duydum"

Başkan Zolan: "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın"

DENİZLİ - Denizli, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenlerle anıldı. Salgın nedeniyle sınırlı sayıda vatandaşın alana kabul edildiği program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlar daha sonra Büyükşehir Belediye binasında bulunan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını izledi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz gecesi Denizli'de yaşananları izledikten sonra Denizli halkıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Sağ olsun Osman Zolan Başkanımızın önderliğinde halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek şu anda bulunduğumuz meydanı adeta hınca hınç şekilde doldurarak candan daha kıymetli gördükleri vatanlarına sahip çıktılar. Ben 4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu. Denizli Valisi olmaktan gurur duydum. Böyle vatansever insanlara hizmet etmekten dolayı gurur duydum" dedi.

"Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Türk milletinin 4 yıl önce bayrağına ve vatanına sahip çıkmasının sözlerle ifade edilemeyeceğini belirtti. Başkan Zolan, "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım. Farklılıklarımız olabilir ama birliğimiz daim olmalı, 15 Temmuz 2016 gecesi Denizli'nin ve ülkenin canını hiçe sayıp millet iradesine sahip çıktı. 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun, sağlıklı ömür versin. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun" diye konuştu.

Başkan Zolan, Denizli Sancağı'nı anlattı

Başkan Zolan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı'nın hikayesini Vali Atik'e anlattı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden kısa süre sonra Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda geldiğini, burada Denizlilere bir fetva verdiğini kaydeden Başkan Zolan, sancağın 15 Temmuz 2016'da meydana bir kez daha kendisi tarafından çıkartıldığını anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlediği programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve davetliler katıldı.

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Son dakika haberleri | Denizli'de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı

Kaynak: İHA

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