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Son dakika haberleri... Denizli'de 1 haftada 102 ayrı trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Denizli'de 1 haftada 102 ayrı trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberi: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 61'i maddi hasarlı, 41'i yaralanmalı olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 61'i maddi hasarlı, 41'i yaralanmalı olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 28 Şubat ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Denizli'de trafik ekipleri koordinesinde 15 bin 945 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 245 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 41'i yaralanmalı, 61'i maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından 12 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, 28 Şubat, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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