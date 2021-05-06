Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette, çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette, çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu.

Denizli'nin farklı yerlerinde şubeleri bulunan bir marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinde geçen hafta çocuklar için özel reyon hazırlandı. Üzerine çeşitli tadımlık meyvelerin bulunduğu reyonun üzerine 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazıldı. Aileleriyle birlikte markete gelen çocuklar, istedikleri meyvelerden alıp yemenin mutluluğunu yaşadı. Market sorumlusu Ayşen Seçen, geçen hafta açılışını yaptıkları şubelerinde çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını söyledi. Ürünleri, mevsimsel ürünlerden seçtiklerini ve yıkayarak raflara yerleştirdiklerini belirten Seçen, "Çocuklar reyonumuzdaki muz, çilek, erik gibi meyvelere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Burada buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz. Taze meyvelerin tadına bakmalarını istiyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Uygulamamız çok beğenildi. Ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirtip, bize teşekkür ediyor" diye konuştu.

Reyondan meyve alarak tadına bakan çocuklardan Ceren Kübra Beldaş, "Ailemle birlikte markete alışverişe geldik. Buradaki reyondan çileğin tadına baktım, çok güzelmiş. Markette çocuklar bu reyondaki ürünleri yiyebiliyor. Bence çok güzel bir uygulama olmuş" dedi.

Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR
Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR
Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR
Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:32:04. #1.16#

title