Son dakika haberleri | DENİZLİ ÇOCUKLAR İÇİN 'GÖZ HAKKI REYONU' OLUŞTURDULAR

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette, çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette, çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu.

Denizli'nin farklı yerlerinde şubeleri bulunan bir marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinde geçen hafta çocuklar için özel reyon hazırlandı. Üzerine çeşitli tadımlık meyvelerin bulunduğu reyonun üzerine 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazıldı. Aileleriyle birlikte markete gelen çocuklar, istedikleri meyvelerden alıp yemenin mutluluğunu yaşadı. Market sorumlusu Ayşen Seçen, geçen hafta açılışını yaptıkları şubelerinde çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını söyledi. Ürünleri, mevsimsel ürünlerden seçtiklerini ve yıkayarak raflara yerleştirdiklerini belirten Seçen, "Çocuklar reyonumuzdaki muz, çilek, erik gibi meyvelere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Burada buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz. Taze meyvelerin tadına bakmalarını istiyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Uygulamamız çok beğenildi. Ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirtip, bize teşekkür ediyor" diye konuştu.

Reyondan meyve alarak tadına bakan çocuklardan Ceren Kübra Beldaş, "Ailemle birlikte markete alışverişe geldik. Buradaki reyondan çileğin tadına baktım, çok güzelmiş. Markette çocuklar bu reyondaki ürünleri yiyebiliyor. Bence çok güzel bir uygulama olmuş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı