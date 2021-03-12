Son dakika haberleri... Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
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Son dakika haberleri... Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış

12.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:03
Son dakika haberleri... Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış

Son dakika haber... KAYSERİ'de, Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili erkek arkadaşı Selim Ö.'nün (40), tutuksuz yargılandığı davada olay yeri keşif raporu dosyaya girdi.

KAYSERİ'de, Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili erkek arkadaşı Selim Ö.'nün (40), tutuksuz yargılandığı davada olay yeri keşif raporu dosyaya girdi. Raporda, Deniz Dal'ın yaralanmasına ve sonrasında ölümüne neden olan atışın kendisi tarafından yapıldığı belirtildi.

Deniz Dal, geçen yıl 15 Temmuz'da erkek arkadaşı Selim Ö. ile aynı araçta olduğu sırada göğsüne isabet eden tek kurşun ile yaralandı. Erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Dal, hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Selim Ö., 'kasten öldürme' ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde geçen 7 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Selim Ö., yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanarak tahliye edildi.Sanık avukatı Durdu Mehmet Yalçın'ın talebi ile mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Dava dosyasına giren raporda özetle, "Durum senaryosuna göre maktulün sağ elini kullanarak sol göğüs hizasına bitişik şekilde ateş ettiği, senaryonun tabanca tutuş şekli ve mermi yolu ile traje ile uyum sağladığı ortaya çıkmaktadır ki, maktulenin yaralanmasına ve sonrasında ölümüne neden olan atışın kendisi tarafından yapıldığı kanaatine varılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.


Son dakika haberleri... Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış
Son dakika haberleri... Deniz, ölümüne neden olan atışı kendisi yapmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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