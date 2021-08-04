Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar, 28 Temmuz'dan itibaren 33 sorti, 462 saat uçuş gerçekleştirerek, 12 ilde toplam 45 yangını tespit etti.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar, 28 Temmuz'dan itibaren 33 sorti, 462 saat uçuş gerçekleştirerek, 12 ilde toplam 45 yangını tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor. Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA'lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş yaptı. 28 Temmuz 2021'den itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak yapılan uçuşlarda; ilk defa çıkan yangınlar ile söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangınların mevkileri, devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA'lar ile bugüne kadar Muğla'da 19, Manisa'da 2, Antalya'da 8, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 5, İzmir'de 2, Konya'da 2, Aydın'da 1, Isparta'da 1, Denizli'de 1, Burdur'da 1, Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 45 yangın tespit edildi.

Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Help Turkey' kampanyasını inceleyen Asistan Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Asistan Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Prens William Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Meliha İsmailoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:01:35. #1.15#

title