Son dakika haberleri | Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen balıktan temsili suç duyurusu
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Son dakika haberleri | Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen balıktan temsili suç duyurusu

Son dakika genel haberi... Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen balıktan temsili suç duyurusu Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup adliye önünde gösteri yaptı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup arkadaş, İstanbul Adalet Sarayı önünde mini bir gösteri yaptı.

05.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:18

Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen balıktan temsili suç duyurusu

Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup adliye önünde gösteri yaptı

İSTANBUL - 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir grup arkadaş, İstanbul Adalet Sarayı önünde mini bir gösteri yaptı. Adliyenin önüne gelen balık kostümlü kişi, kirliliği vurgulamak için denizi kirleten insanlar hakkında temsili suç duyurusunda bulundu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre kirliliğine ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen bir grup arkadaş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek mini bir gösteri düzenledi. Gösteride, balık kostümü giyen bir kişi, denizden çıktığını vurguladığı atıkları atık kutularına atarak, atıkların denizlere atılmaması gerektiğinin önemine işaret etti.

Balık kostümlü kişi, denize atık atan insanları şikayet etmek için bir avukat ile görüştü. Hazırladığı suç duyurusunu avukata vererek, çevre kirliliğine neden olan insanlar hakkında duyduğu mutsuzluğu anlattı. Gösteride, yolda gördüğü çocuklara da çevreyi kirletmemeleri konusunda uyarılarda bulunan balık, daha sonra avukat ile temsili suç duyurusunu savcılığa teslim etmek üzere adliyeye yürüdü ve gösteri sona erdi.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Gösteriyi neden düzenlediklerine ilişkin konuşan proje yönetmeni Şerif Macit, "Hepimizin bildiği üzere dünya maalesef koca bir çöplüğe dönüşmek üzere. Bununla alakalı hepimiz mustaribiz. Sadece burada şunun bilincinde olmamız lazım; hepimiz aynı gemideyiz. İnsanlarımız yeterince eğer dikkatli olmazsa hep beraber batacağız. Bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak istedik balık arkadaşımız ile beraber. Geldik, suç duyurusunda bulunduk temsili. Çünkü eminin hayvanların eğer dili olsa, muhtemelen kendilerine bir avukat ya da temsilci bulup suç duyurusunda bulunacaklardır. İnsanlarımız en azından, dünyanın bu anlamda sonu gelmeden ellerinden geldikçe dikkatli olmak zorunda olduklarını bilsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen balıktan temsili suç duyurusu

Kaynak: İHA

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