Son dakika haberleri! Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri...
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Son dakika haberleri! Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri...

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, deniz kenarı ve plajlarda olta balıkçılığı yaparken sürekli maske takılması, balık tutma alanında olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi e?yaların kişisel olması, yürüme alanında koşu...

Son dakika haberleri! Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri...
04.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:23

Sağlık Bakanlığından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, deniz kenarı ve plajlarda olta balıkçılığı yaparken sürekli maske takılması, balık tutma alanında olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi e?yaların kişisel olması, yürüme alanında koşu yapanlar hariç maske takılması, bank, spor aleti gibi yerlerle el temasının mümkün olduğu kadar az yapılması gerektiği bildirildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Deniz Kenarlarında ve Plajlarda Olta Balıkçılığında Alınması Gereken Önlemler" ve "Yürüme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı tedbirler eklendi.

Türkiye'de deniz kenarı ve plajlarda hobi amaçlı olta balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı, açık alanlarda gerçekleştirilen bu etkinlikliğin Kovid-19'un bulaşma yolları olan damlacık ve temas yolu açısından düşük riskli taşıdığı belirtilen rehberde, "Ancak gruplar halinde balık tutulması halinde etkinlik, Kovid-19 bulaşması açısından riskli hale gelmektedir." bilgisine yer verildi.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması bulunanların, Kovid-19 tanısı veya temaslısı olanların açık alanda bile olsa olta balıkçılığı etkinliğine katılmaması gerektiği belirtilen rehberde, olta ile balık tutma alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet veya özel araçla gidilmesinin önemine işaret edildi.

Rehberde, özel araçta şoför dahil en fazla 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmesi, seyahat boyunca şoför ve tüm yolcuların maske takması gerektiği ifade edildi. Toplu taşıma kullanılması halinde en az 1 metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması gerektiği vurgulanan rehberde, öne çıkan diğer tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Araç içinde kapı kolu, kolluklar gibi sık dokunulan yüzeylere temas etmemeye çalışılmalı, temas edilmesi halinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

Eller mümkün ise sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalı. Eldivenin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden balık tutarken eldiven kullanılmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.

Balıkçılık malzeme tedariki sağlanan dükkanlara gidildiğinde maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulmalı. Alınan malzemelere temas edildikten sonra ve çevre ile temas sonrası el hijyenine dikkat edilmeli, el yıkama olanağı bulunmuyor ise el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

Gruplar halinde balık tutma alanının boyutlarının izin verdiği sayıda kişiyle sosyal mesafe (en az 2 metre) göz önünde bulundurularak aktivite gerçekleştirilmeli. Maske sürekli takılmalı.

Balık tutma alanında, olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi e?yalar kişisel olmalı, ortak kullanılmamalı. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı. Göz, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmamalı."

Koşu yapanlar hariç herkes maske takacak

Parklar, deniz kenarları ve plajların yürüme alanları özellikle hafta sonlarında, sabah ve akşam saatlerinde yoğun kullanıldığından, Kovid-19 bulaşması açısından risk oluşturduğu belirtilen rehberde, alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmamalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurmalı.

Yürüme alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet ile veya özel araçla gidilmeli. Özel araçta en fazla şoför dahil 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmeli. Seyahat boyunca şoför ve tüm yolcular maske takmalı. Maskeler nemlenince yenisi ile değiştirilmeli, maskeler lastiklerinden tutularak çıkarılmalı, tekrar takılırken maske lastiklerinden tutularak takılmalı, maskenin dış yüzeyine dokunulmamalı maske takma çıkarma işlemi sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

Toplu taşıma kullanılır ise en az 1 metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalı. Araç içinde kapı kolu, kolçak, tutamaç gibi sık dokunulan yüzeylere temas etmemeye çalışılmalı.

Eller mümkün ise su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalı.

Kişiler arasında sosyal mesafe (en az 1 metre) korunarak aktivite gerçekleştirilmeli. Yürüme alanında (koşu yapanlar hariç) maske takılmalı.

Yalancı güven hissi oluşturarak, Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceği için eldiven kullanılmamalı. Tokala?ma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı.

Yürüme alanlarında bank, spor aleti gibi yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılmalı.

Deniz kenarında hem yürüme alanı hem balık tutma alanı olarak kullanılan yerlerde, balık tutanların arasındaki mesafe en az 2 metre olmalı.

Gözlere, ağız ve burna mümkün olduğu kadar dokunulmamalı. Yürüyüş kıyafetleri, en az 60 derecede normal deterjanla yıkanmalı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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